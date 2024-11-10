Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 65

Армія рф атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА: скільки дронів збито

Армія рф атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА: скільки дронів збито

Уночі 10 листопада, починаючи з 20:00 9 листопада, росіяни атакували рекордною кількістю БпЛА. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 російських безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Окупанти запускали ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф, мис Чауда – Крим.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 62 БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, постраждалим надається допомога.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 