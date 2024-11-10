Армія рф атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА: скільки дронів збито
Уночі 10 листопада, починаючи з 20:00 9 листопада, росіяни атакували рекордною кількістю БпЛА. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 російських безпілотників.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Окупанти запускали ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф, мис Чауда – Крим.
Станом на 9:30 підтверджено збиття 62 БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.
67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.
Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, постраждалим надається допомога.