Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки «шахедів» на Харківщині

На Харківщині внаслідок атаки «шахедів» постраждали чотири людини. В результаті нічних ударів по Чугуївській громаді зазнали поранень 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про двох дорослих, 40-річну жінку та 36-річного чоловіка, які дістали вибухові поранення.

Усі постраждалі отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 листопада, окупанти завдали ударів по Чугуєву за допомогою БпЛА. Зафіксовано три влучання у чотириповерховий житловий будинок. Вщент згоріли три автівки, ще шість автомобілів пошкоджено.

Попередньо, для ударів по Чугуєву ворог застосував три БпЛА «Герань-2» («шахед»).

Агентство Телевидения Новости