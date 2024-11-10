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Росіяни накрили Куп’янський район з РСЗВ «Ураган»: поранено двох жінок

Росіяни накрили Куп’янський район з РСЗВ «Ураган»: поранено двох жінок

10 листопада близько 10:50 війська рф обстріляли місто Купʼянськ Харківської області. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранено 55-річну мирну жительку. Попередньо, обстріл здійснено з РСЗВ «Ураган».

Також 9 листопада орієнтовно о 17:00 окупанти обстріляли с. Колісниківка Купʼянського району. 58-річна жінка дістала поранень.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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