Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 52

Що відомо про бій Джейк Пол – Майк Тайсон

Що відомо про бій Джейк Пол – Майк Тайсон

15 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium відбудеться велике боксерське шоу, організоване Netflix.

Про це повідомляє Sport.UA.

Головна подія вечора – це бій між культовим боксером 58-річним Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) та боксером-блогером Джейком Полом (9-1, 6 KO).

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, а нокаути дозволені.

Результат бою увійде до офіційного рекорду обох боксерів.

Початок шоу запланований на 20:00 за київським часом, головний бій орієнтовно очікується після 01:00 за Києвом (але можливі зміни).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 