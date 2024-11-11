Що відомо про бій Джейк Пол – Майк Тайсон

15 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium відбудеться велике боксерське шоу, організоване Netflix.

Про це повідомляє Sport.UA.

Головна подія вечора – це бій між культовим боксером 58-річним Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) та боксером-блогером Джейком Полом (9-1, 6 KO).

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, а нокаути дозволені.

Результат бою увійде до офіційного рекорду обох боксерів.

Початок шоу запланований на 20:00 за київським часом, головний бій орієнтовно очікується після 01:00 за Києвом (але можливі зміни).

Агентство Телевидения Новости