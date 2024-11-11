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Цієї ночі над Україною було збито 39 «шахедів» та дві ракети

Цієї ночі над Україною було збито 39 «шахедів» та дві ракети

У ніч на 11 листопада 2024 року (із 20.00 10 листопада) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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