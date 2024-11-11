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Росіяни перебили газопроводи у двох районах Харківщини

Росіяни перебили газопроводи у двох районах Харківщини

З початку місяця газовики Харківської філії «Газмережі» локалізували десять аварійних ситуацій у житлових будинках після обстрілів рф населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

У Куп’янському районі ворог перебив газопроводи багатоквартирних та приватних будинків. У Дергачівській громаді постраждало житло людей у приватному секторі та розподільні газопроводи. Роботи з відновлення розподільних газопроводів проведені максимально оперативно, без відключення газопостачання споживачам.

Також у Будах Харківського району, внаслідок сильного вітру, при падінні дерева був пошкоджений газопровід багатоквартирного будинку. Мешканці 60 квартир залишились без газу. Відновлювальні роботи та пуск газу у квартири виконані менш ніж за добу.

Агентство Телевидения Новости

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