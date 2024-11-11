Харків’янин погрожував співмешканці розправою: втрутилася поліція

У Харкові чоловік вигнав співмешканку з квартири та погрожував їй фізичною розправою. Поліцейські доправили дівчину до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як встановили правоохоронці, харків’янин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав 20-річну співмешканку та погрожував фізичною розправою. Щоб припинити сварку, потерпіла вийшла з квартири, після чого чоловік не пустив її до помешкання. На момент прибуття поліції, порушник також залишив свою квартиру.

«Дівчина приїхала в місто Харків з Полтавської області. Родичів або знайомих, до яких вона могла б звернутись за допомогою, у неї не було. У зв’язку з відсутністю грошових коштів та можливості переїхати в інше місце проживання, потерпілій було запропоновано звернутись до Центру надання допомоги постраждалим від насильства, куди її відвезли працівники поліції на службовому автомобілі», – розповіли в поліції.

У Центрі дівчині була надана можливість короткострокового (до 10 діб на базі відділення кризового реагування) або довгострокового перебування (до 90 діб на базі відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства). Додатково потерпілій надана комплексна соціально-психологічна та первинна правова допомога.

Після встановлення місця перебування кривдника щодо нього буде складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Агентство Телевидения Новости