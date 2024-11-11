Росіяни двічі вдарили по Харкова

Увечері 11 листопада, близько 22:05 у Харкові пролунали вибухи, зафіксовані влучання у двох районах міста. За попередніми даними, для одного з ударів окупанти застосували ракету «Гром-1Е».

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удари прийшлися по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському.

«Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости