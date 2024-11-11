Другое
Перейти к списку новостей
11.11.2024 23:15
Просмотров: 92

Внаслідок удару по Харкову пошкоджено магістральний водогін

Внаслідок удару по Харкову пошкоджено магістральний водогін

У Харкові внаслідок удару росіян ввечері 11 листопада в Холодногірському районі пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На місці працюють фахівці відповідних служб.

Нагадаємо, сьогодні, близько 22:05 у Харкові пролунали два вибухи. Окупанти поцілили по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередніми даними, для одного з ударів окупанти застосували балістичну ракету, для другого – гібридну ракету «Гром-1Е».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 