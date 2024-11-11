Внаслідок удару по Харкову пошкоджено магістральний водогін

У Харкові внаслідок удару росіян ввечері 11 листопада в Холодногірському районі пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На місці працюють фахівці відповідних служб.

Нагадаємо, сьогодні, близько 22:05 у Харкові пролунали два вибухи. Окупанти поцілили по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередніми даними, для одного з ударів окупанти застосували балістичну ракету, для другого – гібридну ракету «Гром-1Е».

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