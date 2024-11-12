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Число постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотника зросло

Число постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотника зросло

Сьогодні, 12 листопада, близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БпЛА. Постраждали дві місцеві жительки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років: у них гостра реакція на стрес та легкі осколкові поранення. Без госпіталізації.

Пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Тип безпілотника встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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