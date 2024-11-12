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Число постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотника зросло
Сьогодні, 12 листопада, близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БпЛА. Постраждали дві місцеві жительки.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років: у них гостра реакція на стрес та легкі осколкові поранення. Без госпіталізації.
Пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
Тип безпілотника встановлюється.