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БпЛА «Молнія»: що відомо про російський безпілотник

БпЛА «Молнія»: що відомо про російський безпілотник

12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Росіяни застосували БпЛА «Молнія» по Харкову

У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. 55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік. Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.

Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрона, а саме ударний БпЛА «Молнія».

Безпілотник-камікадзе «Молнія»: що про нього відомо

Як повідомляло видання «Фокус», з травня 2024 року російські війська масово використовують дешеві безпілотні літаки «Молнія», зроблені із китайських деталей, алюмінієвих трубок, фанери і полістеролу.

«Зокрема, з їхньою допомогою окупанти атакували українських воїнів і техніку на Сіверському напрямку і у районі Часового Яру. Вони використовують такий самий тип зв’язку і електроніку, що й FPV-коптери, але керуються інакше», – йдеться в повідомленні.

У порівнянні з FPV-дронами «Молнії» мають більшу дальність польоту – близько 40 км. Такий безпілотник може нести бойову частину вагою близько трьох кілограмів. Але найголовніше в «Молнії» – це низька собівартість.

Агентство Телевидения Новости

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