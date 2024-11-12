Поліція показала наслідки влучання дрона у Харкові

12 листопада близько 14:00 у Салтівському районі Харкова сталося падіння БпЛА літакового типу «Молнія-1». Ворожий дрон здетонував на відкритій місцевості, постраждали дві жінки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У результаті 55-річна жінка дістала осколкові поранення, у ще однієї жінки – гостра реакція на стрес. Також пошкоджено електроопору та вікна у двох багатоповерхових будинках.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости