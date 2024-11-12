На Харківщині точаться шість боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 листопада. Триває 993 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Павлівка, Журавка, Волфине, Високе, Басівка, Новеньке, Бачівськ, Будки, Хрінівка, Тимофіївка, Студенок та Водолаги. Потерпали від ударів авіації армії терористів Басівка та Юнаківка.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях та району Вільчі.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости