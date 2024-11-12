Наслідки удару дрона «Молнія» по багатоповерхівці у Харкові

12 листопада близько 15:35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

71-річна жінка зазнала поранень.

Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БпЛА «Молнія».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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