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Дворічна дівчинка загинула під колесами мікроавтобуса на Харківщині

Дворічна дівчинка загинула під колесами мікроавтобуса на Харківщині

12 листопада близько 13:25 у місті Златопіль Лозівського району під колеса автомобіля Renault Trafic потрапила дворічна дівчинка. Від отриманих травм дитина померла в лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, автомобіль Renault Trafic стояв на парковці – водій здійснював висадку пасажирів. Після чого водій сів за кермо та почав рух прямо. Дівчинка в той момент побігла в напрямку мікроавтобуса та потрапила під колесо. Дитину у важкому стані доставили до лікарні, але врятувати її життя не змогли. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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