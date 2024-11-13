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Обстріл Салтівського району у Харкові
Об 11:30 у Салтівському районі Харкова біля торгівельного комплексу зафіксовано удар ворожого БПЛА.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджено декілька автомобілів на парковці.
Попередньо – постраждалих немає, зазначив Синєгубов.
Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більш як двадцять припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Станом на зараз без загиблих та постраждалих.