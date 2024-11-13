На в’їзді до Харкова у пасажира автобуса вилучили автомат та гранати

У Харкові на блокпості з боку Коротича мобільна кінологічна група Слобожанських гвардійців зупинила для перевірки авто Mercedes. У пасажира було знайдено зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

«Під час огляду в особистих речах пасажира собакою Тор в особистих речах було виявлено: автомат АК74, 510 набоїв калібру 5,45, дві гранати Ф-1 та два універсальні запали», – йдеться в повідомленні.

Загалом протягом жовтня поточного року кінологами 5-ї Слобожанської бригади на блок-постах Харкова у правопорушників було виявлено та вилучено:

автомат – 1 шт.,бойові частини автомата виробництва росії;набої різних калібрів – 641 шт.;гранати різних типів та видів – 8 шт.;запали різних типів – 7 шт.

Нацгвардійці викликали на блокпост слідчо-оперативну групу Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости