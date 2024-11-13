Четверо людей постраждали внаслідок удару БпЛА «Молнія» по будинку у Харкові

12 листопада близько 12:25 ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У двох жінок віком 84 та 53 років діагностували гостру реакцію на стрес. 74-річний чоловік, а також жінка 74 років отримали поранення.

У будинку вибито понад 35 вікон, пошкоджено щонайменше десять авто.

За попередніми даними, для удару по Харкову російська армія застосувала дрон новітньої розробки, а саме ударний БпЛА «Молнія-1».

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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