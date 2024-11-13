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Поліція показала наслідки атаки російських дронів «Молнія» на Харків

Поліція показала наслідки атаки російських дронів «Молнія» на Харків

13 листопада близько 11:20 у Салтівському районі неподалік від торгового центру ворожий БпЛА зачепив електричні тролейбусні дроти. Пошкоджені 12 автомобілів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Годиною пізніше, близько 12:30, ще один безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок. Дістали поранення 74-річні чоловік та жінка. Ще у двох жінок 84 та 53 років гостра реакція на стрес. Пошкоджена стіна між четвертим та п’ятим поверхами та скління будинку. Також пошкоджені десять автомобілів.

За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни атакували мирних жителів БпЛА «Молнія-1».

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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