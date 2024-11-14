Трагедія на Харківщині: під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них – четверо дітей

Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала.

Також з палаючого будинку врятували кота.

Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували.

Причини її виникнення встановлюються фахівцями.

Агентство Телевидения Новости