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Трагедія на Харківщині: під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них – четверо дітей

Трагедія на Харківщині: під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них – четверо дітей

Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала.

Також з палаючого будинку врятували кота.

Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували.

Причини її виникнення встановлюються фахівцями.

Агентство Телевидения Новости

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