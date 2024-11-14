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Трагедія на Харківщині: під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них – четверо дітей
Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала.
Також з палаючого будинку врятували кота.
Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували.
Причини її виникнення встановлюються фахівцями.