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На Харківщині сталася ДТП: водія деблокували з перекинутої автівки

На Харківщині сталася ДТП: водія деблокували з перекинутої автівки

О 7:14 на пункт звʼязку 58 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про зіткнення автомобіля ВАЗ 2109 та Volkswagen Caddy на трасі Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія.

Про це повідомляє Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області.

Прибувши до місця події рятувальниками було деблоковано чоловіка з автомобіля та передано до карети швидкої допомоги.

Надалі чоловіка госпіталізовано до лікарняного закладу міста Харків.

Агентство Телевидения Новости

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