Сегодня 12:41
Просмотров: 96
На Харківщині сталася ДТП: водія деблокували з перекинутої автівки
О 7:14 на пункт звʼязку 58 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про зіткнення автомобіля ВАЗ 2109 та Volkswagen Caddy на трасі Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія.
Про це повідомляє Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області.
Прибувши до місця події рятувальниками було деблоковано чоловіка з автомобіля та передано до карети швидкої допомоги.
Надалі чоловіка госпіталізовано до лікарняного закладу міста Харків.