В Іспанії тисячі людей евакуювали через загрозу повеней
В Іспанії оголошено нове попередження про загрозу потопів через проливні дощі та шторми – лише через два тижні після того, як попередні зливові повені забрали життя сотень людей.
Як пише Кореспондент, штормова погода обрушилася на низку районів Іспанії, зачепивши роботу транспортної системи.
У провінції Малага зливи призвели до повеней, як запобіжний захід евакуювали близько 3 тис. людей, які проживають поблизу річки Гуадальорсе.
В Малазі скасували заняття в школах, зачинено багато магазинів. Перервано рух поїздів між Малагою і Мадридом.
Іспанські метеорологічні служби повідомили, що в деяких частинах провінції за годину випало до 70 мм опадів.
Зливи й сильні пориви вітру також фіксують у провінції Таррагона.