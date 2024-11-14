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В Іспанії тисячі людей евакуювали через загрозу повеней

В Іспанії тисячі людей евакуювали через загрозу повеней

В Іспанії оголошено нове попередження про загрозу потопів через проливні дощі та шторми – лише через два тижні після того, як попередні зливові повені забрали життя сотень людей.

Як пише Кореспондент, штормова погода обрушилася на низку районів Іспанії, зачепивши роботу транспортної системи.

У провінції Малага зливи призвели до повеней, як запобіжний захід евакуювали близько 3 тис. людей, які проживають поблизу річки Гуадальорсе.

В Малазі скасували заняття в школах, зачинено багато магазинів. Перервано рух поїздів між Малагою і Мадридом.

Іспанські метеорологічні служби повідомили, що в деяких частинах провінції за годину випало до 70 мм опадів.

Зливи й сильні пориви вітру також фіксують у провінції Таррагона.

Агентство Телевидения Новости

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