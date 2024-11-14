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Занесло на трасі: деталі ДТП з двома постраждалими на Харківщині

Занесло на трасі: деталі ДТП з двома постраждалими на Харківщині

Сьогодні, 14 листопада, близько 7:10, у місті Зміїв Харківської області не розминулися автомобілі Volkswagen Caddy та ВАЗ 2109. Обидва водії зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, автомобіль Volkswagen під керуванням 50-річного жителя селища Слобожанське почало заносити. Чоловік не впорався з керуванням та зіштовхнувся з зустрічним автомобілем ВАЗ 2109 під керуванням 44-річного водія.

Обох водіїв транспортних засобів госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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