У Харкові виявлено схему реалізації контрафактних цигарок та тютюну

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 44-річний мешканець Харкова та його 42-річна знайома – жителька міста Дергачі – створили «бізнес».

На території двох приватних домоволодінь у Харкові вони облаштували склади, де нелегально зберігали тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Ділки продавали «товар» через Телеграм-канал. Контрафакт збували оптом та у роздріб.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 43,5 тисячі пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, два мішки тютюну, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти тощо.

Загальна сума вилучених контрафактних товарів складає понад 3,2 млн гривень.

За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Агентство Телевидения Новости