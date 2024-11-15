На Харківщині викрито поплічника рашистів: працював в окупаційній адміністрації

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець Куп’янська під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувався до окупаційного органу владу. У липні 2022 року він став «и. о. хозработника Кондрашовского территориального отдела» у так званій «ВГА».

Колаборант відповідав за благоустрій у селі Московка Куп’янського району та виконував інші доручення вищого керівництва, зокрема розносив поштову кореспонденцію, яку видавала окупаційна влада.

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости