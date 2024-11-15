Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 103

На Харківщині викрито поплічника рашистів: працював в окупаційній адміністрації

На Харківщині викрито поплічника рашистів: працював в окупаційній адміністрації

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець Куп’янська під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувався до окупаційного органу владу. У липні 2022 року він став «и. о. хозработника Кондрашовского территориального отдела» у так званій «ВГА».

Колаборант відповідав за благоустрій у селі Московка Куп’янського району та виконував інші доручення вищого керівництва, зокрема розносив поштову кореспонденцію, яку видавала окупаційна влада.

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 