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На зважуванні перед поєдинком Тайсон дав ляпаса Полу
Пристрасті напередодні поєдинку Майка Тайсона і Джейка Пола продовжують розпалюватись.
Про це повідомляє ISPORT.UA.
Американський боксер не стримав емоцій після того, як йому наступили на ногу.
В ніч з 15 на 16 листопада відбудеться бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном.
Перед виставочним поєдинком відбулася битва поглядів та зважування боксерів, на якому трапився скандальний інцидент.
Пол навмисно наступив на ногу Тайсону, через що у Майка не витримали нерви.