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На зважуванні перед поєдинком Тайсон дав ляпаса Полу

На зважуванні перед поєдинком Тайсон дав ляпаса Полу

Пристрасті напередодні поєдинку Майка Тайсона і Джейка Пола продовжують розпалюватись.

Про це повідомляє ISPORT.UA.

Американський боксер не стримав емоцій після того, як йому наступили на ногу.

В ніч з 15 на 16 листопада відбудеться бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном.

Перед виставочним поєдинком відбулася битва поглядів та зважування боксерів, на якому трапився скандальний інцидент.

Пол навмисно наступив на ногу Тайсону, через що у Майка не витримали нерви.

Агентство Телевидения Новости

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