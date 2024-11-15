Судитимуть уродженця Херсона, який служить у зс рф та катував ветеранів АТО на Харківщини

Під час повномасштабного вторгнення рф уродженець Херсона став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу збройних сил рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Фігурант, відомий серед окупантів як «Угрюмий», брав безпосередню участь у захопленні селища Великий Бурлук Купʼянського району. У населеному пункті окупанти облаштували катівню у підвалі місцевого відділку поліції, де обвинувачений став «смотрящим».

Він знущався та катував незаконно затриманих ветеранів АТО та громадян з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупаційну владу. Обвинувачений бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити.

«Смотрящий» морив затриманих голодом і не давав питної води.

Відомо, що фігурант воює на боці російських загарбників з 2014 року. На місці падіння збитого окупантами літака рейсу МН17 він представлявся співробітником так званої генеральної прокуратури «днр».

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річного військового російської армії за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости