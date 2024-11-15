На Харківщині судитимуть експрацівницю податкової, яка працювала на окупантів

Колаборантка з Харківщини, експрацівниця Куп’янської податкової, після повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішла на співпрацю з окупантами. ДБР завершило розслідування та скерувало справу до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як встановили слідчі, аби вислужитися перед окупаційним керівництвом, жінка сформувала та передала загарбникам дані платників податків з Куп’янського району. Потім, в інтересах агресорів, вона забезпечила ведення баз даних підприємців, які не мали можливості покинути тимчасово окуповану територію і залишилися в Куп’янську. Під час звільнення регіону встигла втекти разом з загарбниками.

До суду скеровано обвинувачення за статтями «державна зрада» та «колабораціонізм» (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

«Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости