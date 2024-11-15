У Харкові 15 років тюрми отримав доцент університету, який коригував удари по місту

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент російської воєнної розвідки (гру), який діяв у Харкові. Він шпигував за Силами оборони та коригував ракетно-бомбові удари рф по місту.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як встановило розслідування, 50-річного доцента харківського університету окупанти дистанційно завербували після початку повномасштабної війни.

Основним його завданням була фіксація наслідків ворожих «прильотів» для підготовки нових та коригування повторних атак рашистів по обласному центру. Також зрадник відстежував маршрути переміщення українських військ та локації складів з боєприпасами ЗСУ.

Отримані розвіддані він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та відміток потенційних «цілей» на гугл-картах.

Контррозвідка СБУ затримала агента наприкінці 2023 року у його власному помешканні в Харкові.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости