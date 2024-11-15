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У Харкові затримали вуличного шахрая

У Харкові затримали вуличного шахрая

У Харкові на залізничній станції зловмисник попросив у жінки мобільний телефон, щоб подзвонити. Коли чоловік взяв телефон, він втік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В жовтні до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 звернулась жителька Основ`янського району. Вона повідомила, що на залізничній станції до неї підійшов незнайомець, попросив мобільний телефон для термінового дзвінка, після чого втік.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Своїми діями зловмисник спричинив заявниці матеріальну шкоду на суму близько 5000 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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