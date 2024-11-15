Завершився аудит критичних підприємств: уряд змінює критерії бронювання

До 15 листопада в Україні тривав аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Що змінилося?

Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання.Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Агентство Телевидения Новости