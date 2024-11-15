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Зраднику з Чугуївщини, який передавав росіянам дані дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення

Зраднику з Чугуївщини, який передавав росіянам дані дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення

На Харківщині 24-річний житель одного з сіл Чугуївського району в червні 2024 року через месенджер Telegram з власної ініціативи налагодив зв’язок з представником фсб рф. Діючи з ідеологічних мотивів, чоловік вишукував та передавав співробітнику ворожої спецслужби місця зосередження українських захисників та військової техніки на території району. Інформацію надсилав у вигляді скриншотів мап місцевості з позначками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дані, передані зрадником, ворог використовував для планування і завдання прицільних ударів. Щоб довести свою прихильність ворогу, чоловік написав відповідну розписку, у якій підтверджував готовність до співпраці.

Правоохоронці викрили чоловіка. У ході обшуку у нього вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

На суд зрадник очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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