У Харкові судитимуть колаборантку, яка очолила відділення пошти в окупованому Ізюмі

Жителька міста Ізюм на Харківщині під час окупації добровільно пішла на співпрацю з ворогом. 51-річна жінка обійняла посаду «начальника отделения почтовой связи №4 Коммунального предприятия Почта Изюма».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка надавала доручення підпорядкованим їй листоношам поширювати серед населення пропагандистські газети «Изюмский телеграфъ», «Харьков Z» та «Красная звезда».

У них містились кремлівські наративи «про освобождение Украины от нацистов и фашистов». На шпальтах цих «видань» заперечували збройну агресію рф проти України, прагнучи посіяти у суспільстві недовіру до політичного керівництва України та ЗСУ.

Враховуючи, що люди не мали доступу до інтернету та українських медіа в цілому, проросійські газети мали навʼязати їм думку, що росія не є ворогом та «турбується» про український народ.

Правоохоронці викрили колаборантку. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактами пособництва шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та надання засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з рф та її окупаційною адміністрацією, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачену судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости