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Удар по високовольтній лінії під Харковом: дев’ять населених пунктів досі без світла
У зв’язку з російським авіаударом по високовольтній лінії досі відсутнє електропостачання у Безруках, Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дубівці, Лобанівці, Токарівці Другій, Новій Козачій і Козачій Лопані
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
З 14 листопада на місці події працюють високовольтники. Енергетики намагаються відновити електропостачання.
За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть до 17 листопада за наявності сприятливих безпекових умов.