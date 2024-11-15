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Удар по високовольтній лінії під Харковом: дев’ять населених пунктів досі без світла

Удар по високовольтній лінії під Харковом: дев’ять населених пунктів досі без світла

У зв’язку з російським авіаударом по високовольтній лінії досі відсутнє електропостачання у Безруках, Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дубівці, Лобанівці, Токарівці Другій, Новій Козачій і Козачій Лопані

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

З 14 листопада на місці події працюють високовольтники. Енергетики намагаються відновити електропостачання.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть до 17 листопада за наявності сприятливих безпекових умов.

Агентство Телевидения Новости

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