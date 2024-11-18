Протягом дня рашисти 10 разів атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 18.11.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 87, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснив три спроби штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Завдав авіаційних ударів по Козачій Лопані, скинувши при цьому п’ять КАБів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кругляківки та Лозового. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Новолюбівки та Білогорівки. Одне боєзіткнення завершилося, ще одне – триває.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. Під ударами КАБів опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили десять атак противника, сім боєзіткнень – ще триває.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 23 рази поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шість спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Ворог бомбардував Романівку та Дачне КАБами.

Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів (21 КАБ) по власній території. Українські воїни за сьогодні відбили десять ворожих атак, бої тривають.

Агентство Телевидения Новости