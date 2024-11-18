Сегодня 18:09
Просмотров: 47
Кількість постраждалих від обстрілу Токарівки на Харківщині збільшилася
Внаслідок удару по селу Токарівка зазнав травм 52-річний чоловік.
Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Окрім чоловіка також уламкових поранень зазнала жінка 1965 року народження.
Наразі їй надають допомогу у Дергачівській центральній лікарні, зазначив Задоренко.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по мешканцях Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.