Кількість постраждалих від обстрілу Токарівки на Харківщині збільшилася

Внаслідок удару по селу Токарівка зазнав травм 52-річний чоловік.

Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окрім чоловіка також уламкових поранень зазнала жінка 1965 року народження.

Наразі їй надають допомогу у Дергачівській центральній лікарні, зазначив Задоренко.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по мешканцях Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.

Агентство Телевидения Новости