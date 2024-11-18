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Кількість постраждалих від обстрілу Токарівки на Харківщині збільшилася

Кількість постраждалих від обстрілу Токарівки на Харківщині збільшилася

Внаслідок удару по селу Токарівка зазнав травм 52-річний чоловік.

Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окрім чоловіка також уламкових поранень зазнала жінка 1965 року народження.

Наразі їй надають допомогу у Дергачівській центральній лікарні, зазначив Задоренко.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по мешканцях Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.

Агентство Телевидения Новости

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