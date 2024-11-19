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На війні з рф загинув військовий з Харківщини

На війні з рф загинув військовий з Харківщини

У боротьбі з окупантами загинув військовий ЗСУ, уродженця Валківської громади Сергія Губського.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

«Народився Сергій Губський 28 лютого 1982 року у Минківці. Його дитячі і шкільні роки були пов’язані з сусідньою Губщиною, а також із Мельниковим, де він з 1988 по 1999 роки навчався у місцевій школі. Після її закінчення влаштувався на роботу в ПСП «Маяк», – йдеться в повідомленні.

У травні 2002 року був призваний на строкову військову службу. Здобуті Сергієм військовий вишкіл і навички танкіста знадобилися українській армії, коли розпочалася антитерористична операція на сході України – у 2015 році він став учасником АТО.

«Демобілізувавшись, Сергій Губський повернувся до мирної праці, став батьком трьох діток – двох синів і донечки», – розповіли в міській раді.

З 20 квітня 2023 року знов став на захист України у лавах Збройних Сил. Життя водія 1 автомобільного відділення автомобільної роти обірвалося 8 листопада 2024 року.

Поховають воїна на Миргородщині Полтавської області – за місцем проживання його дружини.

Агентство Телевидения Новости

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