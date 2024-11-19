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На Харківському напрямку окупанти втратили за добу 100 одиниць озброєння

На Харківському напрямку окупанти втратили за добу 100 одиниць озброєння

Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 11 КАБів, вісім НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 422 обстріли позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 124 солдати, з них безповоротні – 55, санітарні – 69.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

5 танків,2 бойові броньовані машини,5 артилерійських систем,18 автомобілів,3 одиниці спецтехніки,67 БпЛА.

Агентство Телевидения Новости

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