Чоловіка, який на Харківщині задушив власну матір, взято під варту

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному чоловіку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 листопада в одному із сіл Лозівського району чоловік задушив власну матір. У домоволодінні, де підозрюваний мешкав разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.

Між підозрюваним та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Чоловік, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички й став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.

Того ж дня чоловіка затримали правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости