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Чоловіка, який на Харківщині задушив власну матір, взято під варту

Чоловіка, який на Харківщині задушив власну матір, взято під варту

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному чоловіку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 листопада в одному із сіл Лозівського району чоловік задушив власну матір. У домоволодінні, де підозрюваний мешкав разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.

Між підозрюваним та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Чоловік, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички й став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.

Того ж дня чоловіка затримали правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости

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