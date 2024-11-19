Окупанти накрили Купʼянськ із РСЗВ «Град»: четверо поранених

Сьогодні, 19 листопада, близько 16:00 зс рф здійснили обстріл Купʼянська. Поранень зазнали дві жінки віком 51 та 59 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

О 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень.

У місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі.

Попередньо, для ударів окупанти застосували РСЗВ «Град».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости