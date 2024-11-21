Росія 17 листопада вперше за кілька місяців знову атакувала українську енергетику. Ймовірно, ці масовані удари продовжаться.

Скільки росія накопичила ракет та дронів для обстрілів України дослідило видання РБК-Україна.

Москва накопичила не менш ніж 1,5 тисячі ракет з дальністю у понад 350 км. Агресор, попри усі накладені санкції, зміг за останній рік наростити темпи виробництва по окремих позиціях. Це, зокрема, стосується «Іскандер-М».

Якщо рік тому місячний обсяг вимірювався в районі 115-130 стратегічних ракет, то зараз – близько 170.

Обсяги виробництва «шахедів – геранів» дозволяють ворогу щоночі тероризувати Україну. За даними РБК-Україна, росія планує зібрати близько 900 таких дронів на місяць.

«На відміну від сезону 2022-2023 років, рф вже цього березня переглянула тактику та схему ударів. На жаль, вони виявились дієвими. Ймовірно, росія піде тим же планом», – пише видання.

Агентство Телевидения Новости