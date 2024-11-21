Скільки росія накопичила ракет та дронів для обстрілів України
Росія 17 листопада вперше за кілька місяців знову атакувала українську енергетику. Ймовірно, ці масовані удари продовжаться.
Скільки росія накопичила ракет та дронів для обстрілів України дослідило видання РБК-Україна.
Москва накопичила не менш ніж 1,5 тисячі ракет з дальністю у понад 350 км. Агресор, попри усі накладені санкції, зміг за останній рік наростити темпи виробництва по окремих позиціях. Це, зокрема, стосується «Іскандер-М».
Якщо рік тому місячний обсяг вимірювався в районі 115-130 стратегічних ракет, то зараз – близько 170.
Обсяги виробництва «шахедів – геранів» дозволяють ворогу щоночі тероризувати Україну. За даними РБК-Україна, росія планує зібрати близько 900 таких дронів на місяць.
«На відміну від сезону 2022-2023 років, рф вже цього березня переглянула тактику та схему ударів. На жаль, вони виявились дієвими. Ймовірно, росія піде тим же планом», – пише видання.