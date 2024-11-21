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На Харківщині державі повернуто землі вартістю понад пів мільйона гривень

На Харківщині державі повернуто землі вартістю понад пів мільйона гривень

Суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області до фізичних осіб про витребування земельних ділянок та повернення їх у відання держави.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що за раніше поданими прокуратурою позовними заявами судами скасовано розпорядчі документи ГУ Держгеокадастру у Харківській області, що стали підставою для отримання у власність фізичних осіб земельних ділянок, розташованих на території Печенізької селищної ради Чугуївського району. Площа земель складає майже 15 га, а вартість — понад пів мільйона гривень. Рішеннями суду відповідачів зобов’язано повернути землі законному власнику.

Однак фізичні особи, достовірно знаючи, що стосовно вказаних земельних ділянок розглядаються справи в суді, уклали між собою договір міни цих ділянок, щоб у разі задоволення позовних вимог прокурора унеможливити виконання судового рішення.

Внаслідок таких дій відповідачів земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які незаконно вибули з володіння держави, стало неможливо повернути за рішеннями суду.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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