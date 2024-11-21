На Харківщині державі повернуто землі вартістю понад пів мільйона гривень

Суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області до фізичних осіб про витребування земельних ділянок та повернення їх у відання держави.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що за раніше поданими прокуратурою позовними заявами судами скасовано розпорядчі документи ГУ Держгеокадастру у Харківській області, що стали підставою для отримання у власність фізичних осіб земельних ділянок, розташованих на території Печенізької селищної ради Чугуївського району. Площа земель складає майже 15 га, а вартість — понад пів мільйона гривень. Рішеннями суду відповідачів зобов’язано повернути землі законному власнику.

Однак фізичні особи, достовірно знаючи, що стосовно вказаних земельних ділянок розглядаються справи в суді, уклали між собою договір міни цих ділянок, щоб у разі задоволення позовних вимог прокурора унеможливити виконання судового рішення.

Внаслідок таких дій відповідачів земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які незаконно вибули з володіння держави, стало неможливо повернути за рішеннями суду.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури.

Агентство Телевидения Новости