Терехов: «До 1 вересня планується збудувати ще три повноцінні підземні школи»

8,6 тис. учнів одинадцятих класів цього року закінчили школу у Харкові.

Про це про це сьогодні розказав журналістам міський голова Ігор Терехов, повідомляє міськрада.

За словами міського голови, близько половини харківських школярів мешкає в місті, всі інші перебувають у різних регіонах України та за кордоном.

«Попри повітряні тривоги та обстріли, наші діти продовжували навчатися. І робили це з великим бажанням. Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні», – наголосив Ігор Терехов.

Також Терехов нагадав, що цього року в Харкові відкрили три підземні школи, а загалом їх уже чотири. Крім того, для навчання дітей були облаштовані приміщення на шести станціях метрополітену.

До 1 вересня планується збудувати ще три повноцінні підземні школи, а згодом – ще три. Таким чином, у кожному районі міста буде по одній такій школі, а в Салтівському – дві.

«У нас уже є проєктно-кошторисна документація, тож будівництво стартує найближчим часом», – зазначив міський голова.

Агентство Телевидения Новости