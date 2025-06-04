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Окупанти вдарили по Київському району Харкова: є постраждалий

Окупанти вдарили по Київському району Харкова: є постраждалий

Попередньо, росіяни завдали удару БпЛА типа «Молнія» по Київському району Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«БПЛА типу «Молнія» ударив по околиці міста у Київському районі», – написав Терехов у Телеграм.

За його словами, під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної, обійшлося без загоряння.

Є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги.

Екстрені служби перевіряють місце обстрілу.

Агентство Телевидения Новости

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