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Окупанти вдарили по Київському району Харкова: є постраждалий
Попередньо, росіяни завдали удару БпЛА типа «Молнія» по Київському району Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«БПЛА типу «Молнія» ударив по околиці міста у Київському районі», – написав Терехов у Телеграм.
За його словами, під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної, обійшлося без загоряння.
Є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги.
Екстрені служби перевіряють місце обстрілу.