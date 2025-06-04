Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 34

У Кремлі хочуть повного знищення України, – ISW

У Кремлі хочуть повного знищення України, – ISW

У росії хочуть повного знищення України, саме тому не зацікавлена в нормальних мирних переговорах та закінченні війни.

Як пише УНІАН, такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви Дмитра Медведєва, заступника голови радбезу рф.

Зокрема, він заявив, що переговори в Стамбулі потрібні рф «для якнайшвидшої перемоги та повного знищення» української влади, а не для «компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах».

Аналітики ISW також звернули увагу і на заяви речника Кремля Дмитра Пєскова. Вчора він сказав, що Стамбульський меморандум росії спрямований на «усунення першопричин» війни в Україні та закликав не очікувати «миттєвих рішень» від чергового раунду переговорів.

Пєсков натякнув, що чекати зустрічі російського диктатора з американським та українським президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не варто, адже для того, щоб така зустріч збулася, треба виконати низку умов.

В Інституті констатували, що не дивлячись на участь делегації Кремля в переговорах, російські чиновники не показали готовності до компромісу щодо будь-якої зі своїх вимог щодо припинення війни проти України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 