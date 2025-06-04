У Кремлі хочуть повного знищення України, – ISW

У росії хочуть повного знищення України, саме тому не зацікавлена в нормальних мирних переговорах та закінченні війни.

Як пише УНІАН, такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви Дмитра Медведєва, заступника голови радбезу рф.

Зокрема, він заявив, що переговори в Стамбулі потрібні рф «для якнайшвидшої перемоги та повного знищення» української влади, а не для «компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах».

Аналітики ISW також звернули увагу і на заяви речника Кремля Дмитра Пєскова. Вчора він сказав, що Стамбульський меморандум росії спрямований на «усунення першопричин» війни в Україні та закликав не очікувати «миттєвих рішень» від чергового раунду переговорів.

Пєсков натякнув, що чекати зустрічі російського диктатора з американським та українським президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не варто, адже для того, щоб така зустріч збулася, треба виконати низку умов.

В Інституті констатували, що не дивлячись на участь делегації Кремля в переговорах, російські чиновники не показали готовності до компромісу щодо будь-якої зі своїх вимог щодо припинення війни проти України.

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