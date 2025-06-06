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Третя штурмова знищила САУ «Нона» та іншу техніку окупантів на Харківщині

Третя штурмова знищила САУ «Нона» та іншу техніку окупантів на Харківщині

Підрозділ Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ знищив кілька одиниць ворожої техніки на Харківському напрямку за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Серед уражених цілей — самохідна артилерійська установка «Нона», зенітна установка, танк, вантажівки та антени.

Також українські військові влучили в укриття з розрахунком ворожого безпілотника та ліквідували кількох російських піхотинців.

Відео надано Батальйоном безпілотних систем підрозділу.

Агентство Телевидения Новости

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