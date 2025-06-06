Третя штурмова знищила САУ «Нона» та іншу техніку окупантів на Харківщині

Підрозділ Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ знищив кілька одиниць ворожої техніки на Харківському напрямку за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Серед уражених цілей — самохідна артилерійська установка «Нона», зенітна установка, танк, вантажівки та антени.

Також українські військові влучили в укриття з розрахунком ворожого безпілотника та ліквідували кількох російських піхотинців.

Відео надано Батальйоном безпілотних систем підрозділу.

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