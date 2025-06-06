06.06.2025 18:37
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Третя штурмова знищила САУ «Нона» та іншу техніку окупантів на Харківщині
Підрозділ Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ знищив кілька одиниць ворожої техніки на Харківському напрямку за допомогою FPV-дронів.
Про це повідомили в 3 ОШБр.
Серед уражених цілей — самохідна артилерійська установка «Нона», зенітна установка, танк, вантажівки та антени.
Також українські військові влучили в укриття з розрахунком ворожого безпілотника та ліквідували кількох російських піхотинців.
Відео надано Батальйоном безпілотних систем підрозділу.