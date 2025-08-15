На Харківщині директора санаторію підозрюють у привласненні 78,8 млн гривень на реабілітації дітей та військових

На Харківщині директор державного санаторію ПРАТ «Укрпрофоздоровниця» підозрюється у привласненні 78,8 млн гривень, виділених на реабілітацію дітей і військовослужбовців. За даними слідства, послуги надавалися без належної матеріально-технічної бази та медичного персоналу, а частину лікарів оформлювали лише «на папері».

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2023 року між санаторієм та Національної службою здоров’я України укладено договір Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», зокрема, за пакетом № 53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах» загальною вартістю 122, 3 млн грн.

Як встановило слідство, для того щоб підписати цей договір, директор санаторію задекларував недостовірні відомості про відповідність усім вимогам НСЗУ для надання реабілітаційної допомоги.

Фактично в порушення галузевих стандартів із надання реабілітаційної допомоги за відсутності матеріально-технічної бази, медичного персоналу санаторій не міг надати обсяг послуг за Програмою медичних гарантій. Крім того, у закладі проігноровано більшість наказів МОЗ, відсутні затверджені клінічні протоколи, не розроблені положення про відділення, посадові обов’язки медичного персоналу тощо.

Для того, щоб надати своїм діям правомірного характеру, директор працевлаштовував лікарів фізичної та реабілітаційної допомоги переважно «на папері», укладаючи фіктивні договори з субпідрядниками для надання послуг лабораторних досліджень, інструментальної діагностики. Все це унеможливлювало пацієнтам отримання повноцінної реабілітаційної допомоги та підривало довіру громадян до систему охорони здоров’я в цілому.

«Значна частина військовослужбовців були позбавлені можливості отримати якісну безоплатну реабілітацію. У кращому випадку тих, хто потребував кардіо-респіраторної, опорно-рухової, неврологічної, посттравматичної реабілітації лікували електрофорезом, грязями та мінеральними водами, що жодного стосунку до доказової реабілітації не мало», – йдеться в повідомленні.

Зазначені порушення підтверджені висновком Північно-східного офісу Держаудитслужби, висновком судово комісійної економічної експертизи. Загалом сума матеріальної шкоди державі сягає 78,8 млн грн.

За результатами проведених обшуків вилучено документацію, зокрема договори за 2024-2025 укладені з НСЗУ з аналогічними порушенням умов контрактування.

Сьогодні прокурори Офісу Генерального прокурора директору санаторію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Агентство Телевидения Новости